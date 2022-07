Governo desdobra-se em lançamentos de primeiras pedras de obras que só estarão prontas no final da próxima legislatura

A pouco mais de um mês das eleições, e em vésperas de ter início, formalmente, a campanha eleitoral, o Chefe de Estado e candidato do MPLA à Presidência nas eleições de 24 de Agosto, João Lourenço, assim como os membros do seu executivo, desdobra-se em lançamentos da primeira pedra de obras que hão-de ser inauguradas apenas no final da próxima legislatura. É o caso do Santuário da Nossa Senhora da Muxima e da vila em que está implantado, com o fim da obra de requalificação profetizado para 2025, tal como a obra do Complexo Desportivo Paralímpico-José Sayovo Armando ou as dos hospitais gerais de Malanje e do Bailundo.