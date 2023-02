No despacho 26/23, o Presidente da República autorizou a celebração do acordo de financiamento para a contratação de uma linha de crédito com o Banco Angolano de Investimentos, no valor global em kwanzas equivalente a 150 milhões de euros.

Segundo o documento, o valor destina-se a "assegurar os recursos financeiros necessários para a aquisição de viaturas, fardamento e os meios destinados à técnica policial, visando potenciar e assistir tecnicamente os órgãos de segurança e ordem interna".

A Ministra das Finanças é autorizada, com a faculdade de subdelegar, em nome e representação do país, a assinar o acordo.

O Comando Geral da Polícia Nacional tem, no Orçamento Geral do estado de 2023, uma dotação de 418,5 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 828,6 milhões de dólares. Deste valor, 37,8 mil milhões kz (74,8 milhões USD) são destinado à rubrica "Despesas em Bens e Serviços".