A província do Huambo dispõe, desde hoje, sexta-feira, de um Centro Integrado de Formação Tecnológica (CINFOTEC) com capacidade para mil 464 formandos, inaugurado pelo Presidente da República, João Lourenço.

A infra-estrutura, com mais de 30 laboratórios e seis oficinas, é uma doação da República Popular da China ao Governo angolano, num investimento de cerca de 30 milhões de dólares americanos, com o objectivo de proporcionar uma formação técnico-profissional qualitativa, sobretudo para os jovens.

Afecto ao Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP), do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), o CINFOTEC do Huambo vai albergar 732 formandos em cada período formativo, com foco no mercado de trabalho e auto-emprego.

Conta, ainda, com um auditóriode 132 lugares, quadra multiuso, laboratório de robótica, oficina de máquinas agrícolas, linha de produção, leitura por coordenadas tridimensional, academias Cisco, Furukawa e Huawei, Comando Numérico Computadorizado (CNC) e áreas administrativas.

O CINFOTEC vai ministrar cursos de metrologia (higiene e segurança no trabalho, primeiros socorros, controlo de qualidade, tecnologia de informação e comunicação (redes e manutenção de computadores, cabeamento estruturado, informática para utilizadores, fotografia e edição multimédia, lógica de programação, desenvolvimento Web, integração de sistemas de comunicação, entre outros.

O empreendimento tem como objectivo capacitar os jovens com uma profissão, podendo estes, após a instrução, sair com conhecimentos técnicos em serralharia, soldadura, mecânica, electricidade de baixa tensão, informática, fotografia, edição de vídeo, comunicação multimédia, entre outros.

Localizada no bairro de Fátima, rua João Paulo II, arredores da cidade do Huambo, a infra-estrutura foi erguida numa área de seis mil 531, 17 metros quadrados, de um espaço total de 20 mil 576 m2.

O CINFOTEC do Huambo é o terceiro do país, depois do do Talatona, inaugurado em 2008, e do Rangel, em 2017, ambos na província de Luanda.