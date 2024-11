Semanário Novo Jornal - Viagem acontece no início da próxima semana

João Lourenço efectua visita oficial a França

O Presidente da República efectua uma visita oficial de 48 horas a França, a convite do homólogo francês, Emmanuel Macron. É aguardado em Paris nos dias 05 e 06 de Novembro e será recebido no Palácio do Eliseu (sede da Presidência francesa). Durante a sua estada, serão rubricados acordos no âmbito do reforço da cooperação bilateral. Em Outubro, o País formalizou a sua adesão oficial como membro observador da Organização Internacional da Francofonia (OIF), após cinco anos da sua candidatura à francofonia. Ainda em Novembro, João Lourenço marcará presença na Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo do G20, a ocorrer de 18 a 19 no Rio de Janeiro, Brasil, como convidado especial da presidência brasileira.