As forças de defesa e segurança de Angola voltaram a receber "luz verde" da secreta norte-americana para preparar ao milímetro a visita do Presidente cessante dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, que chegará a Angola na primeira semana de Dezembro, para uma visita de Estado, soube o Novo Jornal.

Uma fonte do Executivo que solicitou anonimato avançou que já há "luz verde" da secreta-americana para que se prepare, "cuidadosamente", a vinda do PR dos EUA em Luanda.

Segundo a fonte, a preparação é real a nível diplomático e dos serviços secretos dos dois países.

Recentemente, descreve a fonte, a nível da segurança, a secreta norte-americana deu "luz verde" às autoridades militares de Angola para que trabalhem, internamente, para o asseguramento da visita do Presidente americano.

A visita do Presidente dos EUA a Angola, segundo a Casa Branca, deve ocorrer na primeira semana de Dezembro, facto que, segundo a fonte do Novo Jornal, levou o partido no poder, MPLA, a adiar o seu congresso extraordinário, que estava previsto para os dias 6 e 7 de Dezembro.

Conforme a fonte, algumas recomendações a nível da segurança foram passadas pelos americanos, que internamente já trabalham com o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado (SINSE), no domínio da segurança.

A viagem a Angola de Joe Biden esteve inicialmente agendada para os dias 13 e 15 de Outubro, mas Biden adiou-a devido à a passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos.

O Novo Jornal soube que os dementes recolhidos das ruas de Luanda no mês de Outubro não foram libertados devido ao adiamento da visita.

O Novo Jornal soube que Polícia de Intervenção Rápida (PIR) está há semanas a fazer patrulhamento redobrado nas ruas de Luanda, e há ainda outras operações de segurança a serem conduzidas em quase absoluto segredo.

Segundo a fonte, as forças de defesa e segurança trabalham em coordenação "para que não haja erros". E, a título de exemplo, por questões de segurança, as forças de defesa e segurança de Angola, sob a "lupa" dos EUA, monitoraram a marcha que no fim-de-semana juntou milhares de pessoas convocadas por diversos partidos políticos, em Luanda.

Entretanto, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), soube ainda o Novo Jornal, tem trabalhado no afinamento dos seus sistemas electrónicos de vigilância em colaboração com elementos das secretas e de especialistas norte-americanos.

Em Angola, Biden será recebido pelo Presidente João Lourenço, segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Esta será a primeira viagem de Joe Biden a África desde que chegou à Casa Branca, em Janeiro de 2021. Joe Biden cessa funções de PR dos EUA em Janeiro do próximo ano, quando Donald Trump, Presidente eleito, tomar posse.