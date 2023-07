A JMPLA pediu à Sonagás, que pertence ao grupo SONANGOL, para que crie estágios curriculares para os estudantes finalistas dos institutos médios politécnicos do Sambizanga e também do Instituto Politécnico Industrial de Luanda (IPIL), vulgo "Makarenko".

O braço Juvenil do MPLA, através do seu comité municipal de Luanda, defende que esses estágios poderão conduzir a um maior empenho dos estudantes nas instituições de ensino, o que acabará por beneficiar o país com quadros melhor preparados.

Estas afirmações foram feitas pelo comité da JMPLA do município de Luanda após uma vista que esta organização fez às instalações da empresa Sonagás, subsidiária da SONANGOL, responsável pela distribuição e comercialização do gás butano em Angola.

Segundo a JMPLA, a visita visou no essencial perceber melhor o funcionamento da empresa, por um lado, e por outro fazer um pedido formal à sua direcção para o enquadramento de estágios curriculares para os estudantes finalistas dos institutos médios politécnicos do Sambizanga, assim como do IPIL, "ex Makarenko".

A visita foi coordenada pelo 2.° secretário do comité da JMPLA no município de Luanda, Liliano da Silva, em representação de Jéssica Romero, 1.ª secretária.

De referir que em Janeiro último, 70 jovens, formados em diversas áreas de ensino no Instituto Médio de Administração e Gestão (IMAG), em Luanda, beneficiaram de estágios técnico-profissionais em diversas empresas, numa acção promovida pela JMPLA.