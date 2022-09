As principais avenidas e ruas de Luanda estão esta quarta-feira,14, 24 horas antes da tomada de posse do Presidente da República eleito nas eleições gerais de 24 de Agosto, com uma forte presença de efectivos da Polícia Nacional (PN), numa clara demonstração de força e prontidão para intervir em qualquer situação de desordem pública.

O comandante-geral da Polícia Nacional, Arnaldo Carlos, garantiu, que as forças estão em prontidão para garantir segurança às pessoas e instituições democraticamente constituídas.

Em algumas zonas de Luanda, como de Cacuaco, Viana, Cazenga e do Shoprite do Palanca, os efectivos da Polícia de Intervenção Rápida (PIR) fazem revistas em viaturas, sobretudo aquelas com maior número de ocupantes, viu o Novo Jornal.

Na avenida Brasil, em frente ao Cemitério da Santa Ana e na zona do Largo da Independência, no 1.º de Maio, há um grande aparato policial dos mais variados órgãos de polícia do Ministério do Interior.

O comissário-geral da PN, Arnaldo Manuel Carlos, disse esta terça-feira, em Luanda, que as forças policiais estão em prontidão para garantir segurança às pessoas e instituições democraticamente constituídas.

"Observamos que certas pessoas, de forma individual, ou em grupo, promovem, através das redes sociais, actos de rebelião e incentivam o vandalismo. Nós não vamos dar espaço a estas pessoas, porque qualquer País tem lei. E quem o fizer é detido para ser responsabilizado criminalmente", assegurou o comandante-geral.

Segundo Arnaldo Manuel Carlos, a PNA irá garantir as medidas de segurança para o cumprimento da lei e elevar os níveis de segurança no País.

"Estamos aqui, como força da ordem, para impor o cumprimento da lei. O nosso País só vai desenvolver se houver segurança e se houver o respeito entre as pessoas. Temos que elevar os níveis de segurança porque o desenvolvimento de um País depende deles, ninguém aceita investir num País onde não há Segurança. Por isso, temos sido implacáveis. Somos um órgão muito forte e estamos preparados para garantir a segurança", salientou.

Vários cidadãos em Luanda consideram intimidatória a presença dos meios militares e das forças de defesa e segurança nas ruas

Por sua vez, o partido UNITA, segundo maior votado nas eleições gerais de 24 de Agosto, com 90 assentos, apela às forças de defesa e segurança para que se abstenham do uso de força contra os cidadãos que pretendam manifestar-se no dia da tomada de Presidente João Lourenço.

De recordar que o Presidente República eleito toma posse esta quinta-feira,15, na Praça da República. Na sexta-feira,16, será a vez dos deputados à Assembleia Nacional assumirem os seus lugares no Parlamento.