Volvidos seis meses, José de Lima Massano saiu do topo da hierarquia do BNA para segurar o "leme" da equipa económica de "JLo". Chegou ao Executivo em substitução de Manuel Nunes Júnior no cargo de ministro de Estado para a Coordenação Económica. O novo artífice da política económica encontra uma pilha de complexidades, como escreveu Carlos Panzo: "Massano e a Trindade Impossível"

Seis meses depois de ter sido reconduzido, após ouvir os deputados à Assembleia Nacional, José de Lima Massano no cargo de governador do Banco Nacional de Angola (BNA), em Junho deste ano, o Presidente da República, João Lourenço, foi "buscá-lo" para ocupar o lugar de "rei" no xadrez da equipa económica do Executivo, nomeando-o no cargo de Ministro de Estado para Coordenação Económica(MECE).

José de Lima Massano, à frente de MECE desde 08 de Junho, tem uma missão "hercúlea", de mudar o quadro de uma economia com enormes desafios.

Do vasto leque de desafios que o novo MECE destacam-se o de devolver o poder de compra às famílias e aumentar a produção nacional.

