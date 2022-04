O MPLA abre hoje a sua pré-campanha eleitoral na cidade de Ondjiva, província do Cunene, num acto a ser presidido pelo presidente do partido, João Lourenço, que está desde domingo na província, mas no papel de Chefe de Estado.

João Lourenço vai inaugurar a nova sede do partido do MPLA, na cidade de Ondjiva, onde já se encontra a vice-presidente do partido, Luísa Damião, que considera que "os militantes vão reafirmar, mais uma vez, a força e a vitalidade do MPLA e o compromisso que o partido tem com o povo, no sentido de continuar a consolidar a paz e o desenvolvimento".

A primeira secretária provincial do MPLA no Cunene, Gerdina Didalelwa, disse ao Jornal de Angola que a escolha da província do Cunene para acolher o lançamento da pré-campanha do partido tem um motivo: "Esta província é bastião do MPLA desde os primórdios da independência de Angola.

João Lourenço regressa hoje do Cunene, onde tem estado desde domingo e onde assinalou o Dia da Paz e Reconciliação Nacional. O Chefe de Estado e presidente do MPLA deixa a província que mais tem sido assolada pela seca, situação que motivou vários pedidos para que seja declarado o estado de emergência na região, nomeadamente pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), com um sentimento de "vitória", depois de inaugurar Sistema de Transferência de Águas, na localidade de Cafu, verificar o andamento das obras do hospital provincial e distribuir desde sementes a tractores pelos camponeses ribeirinhos do Canal de Cafu (ler aqui)