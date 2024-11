O MPLA e a UNITA defenderam esta quinta-feira, 21, o incremento de verbas para os ministérios da Defesa e do Interior, no sentido de se fazer investimentos sérios nas Forças Armadas e na Polícia Nacional, para reconstrução e apetrechamento de quartéis, esquadras e comandos de bombeiros.

"O Executivo deve aumentar as verbas no âmbito do Orçamento Geral do Estado 2025, para os sectores da defesa e interior, no sentido de se fazer investimentos sérios nas Forças Armadas e na Polícia Nacional, para reconstrução e apetrechamento de quartéis, esquadras e comandos de bombeiros", disse o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, durante um encontro com responsáveis dos órgãos de Defesa e Segurança na Assembleia Nacional.

O seu homólogo do MPLA, Osvaldo Caculo, pediu que se dinamize a indústria militar para que as FAA sejam auto-suficientes na produção de equipamentos, fardas e materiais técnicos de manutenção dos meios bélicos, de modo a reduzir os custos com a sua importação.

Um outro deputado do MPLA, João Guerra, defendeu a revisão do valor da pensão de sobrevivência dos antigos combatentes e veteranos da pátria, assim como a criação de programas de combate à pobreza no seio daquela franja da sociedade, "de modo a conferir-lhes maior dignidade, pois, hoje, vivem com apenas uma pensão de 19 mil kwanzas".

O secretário de Estado do Ministério da Defesa Nacional, Guilherme Conjuca, que agradeceu a preocupação dos deputados, disse ser importante que se tenha um aumento orçamental para que os projectos elaborados para o próximo ano sejam executados, no sentido de se conferir maior dignidade aos efectivos das FAA.

O secretário de Estado do Interior, Arnaldo Carlos, considera o orçamento exíguo para não ficarem comprometidas as actividades programadas para o ano de 2025.

Disse que o Ministério do Interior tem um conjunto de acções que vão desde a melhoria das condições de trabalho dos efectivos com a construção de novas unidades policiais em todo o País.

"Para que o combate à criminalidade e a manutenção da ordem pública conheça melhorias substanciais nos próximos tempos, é preciso que este ministério receba uma aumento das verbas", referiu.

A presidente da segundo comissão da Assembleia Nacional que trata dos assuntos de Defesa e Segurança, Ruth Adriano Mendes, disse que tudo será feito para advogar junto do Ministério das Finanças para que as preocupações apresentadas sejam ultrapassadas.