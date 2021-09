O MPLA congratulou-se com a decisão do Presidente da República de devolver aos deputados a responsabilidade de rever algumas matérias da Lei de Alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, juntando-se assim aos partidos da oposição que elogiaram a opção de João Lourenço de querer garantir a lisura nas eleições gerais em Angola.

Em comunicado emitido pelo seu Bureau Político, que reuniu na sexta-feira, horas após ter sido conhecida a decisão do Presidente da República, o MPLA sublinha que tal visa reforçar os instrumentos que garantam maior igualdade entre os concorrentes, sã concorrência na disputa político-eleitoral, lisura e a verdade eleitoral.

Esta posição do MPLA sobre a decisão de João Lourenço, que também é presidente do partido que sustenta o Governo e possui uma maioria qualificada no Parlamento, onde a Lei foi aprovada na passada semana com votos contra de todos os partidos da oposição, surgiu no dia em que a UNITA e outros partidos da oposição, horas antes, vieram a público elogiar a opção do Chefe de Estado.

No mesmo documento, o BP do MPLA, citado pela Angop, apelou ao incessante sentido patriótico das formações políticas com assento parlamentar, na aprovação da legislação inerente ao processo eleitoral, no quadro do aprofundamento do Estado democrático de direito.