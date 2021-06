O Secretariado do Bureau Político do MPLA saudou hoje o Chefe de Estado pela coragem e convicção demostradas na gestão do sensível processo envolvendo quadros e responsáveis da sua Casa de Segurança.

Em comunicado, o BP do MPLA encoraja o Presidente João Lourenço a permanecer firme na liderança do combate sem tréguas à corrupção, impunidade e nepotismo, destacando a sua "coragem e convicção demostradas" na gestão de um tão "sensível processo" que envolveu quadros e responsáveis da Casa de Segurança do Presidente da República.

Neste encontro, liderado pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, o Secretariado do Bureau Político saudou igualmente a mensagem dirigida ao povo angolano no passado dia 26 de Maio, onde João Lourenço pediu perdão em nome do Estado angolano às vítimas do 27 de Maio, de 1977, solidarizando-se com o seu conteúdo e reiterando a vontade dos militantes do MPLA tudo fazerem para que a reconciliação nacional seja efectiva.

Os membros do organismo executivo do Bureau Político analisaram essencialmente assuntos da vida interna do partido, dentre os quais o projecto de Informação do Secretariado do Bureau Político sobre a actividade desenvolvida durante o primeiro quadrimestre de 2021 e o Projecto-programa de actividades para o mês de Junho.

Este órgão apreciou ainda o projecto de resolução sobre as percentagens a aplicar na representação das organizações sociais e associadas na composição dos órgãos colegiais intermédios e nacional do MPLA, assim como a proposta de sistematização e estruturação do projecto de relatório do Comité Central ao VIII Congresso Ordinário do Partido.

Os membros do Secretariado do Bureau Político aproveitaram a oportunidade para saudar o primeiro de Junho, dia mundialmente consagrado à criança, e encorajaram o Executivo a prosseguir com as medidas de políticas que visam garantir a protecção dos direitos da criança angolana, prevenindo, combatendo e protegendo a criança contra actos de violência e de violação dos seus direitos, assegurando o seu acolhimento quando necessário, bem como implementar as redes de protecção dos direitos da criança nas comunidades.