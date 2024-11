O Parlamento angolano aprovou esta sexta-feira, 15, na generalidade, a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE 2025), com votos contra do principal partido da oposição.

O OGE 2025, elaborado com base num preço médio do barril de petróleo de USD 70, passou com 112 votos a favor (MPLA), 63 contra (UNITA) e três abstenções do PRS e da FNLA.

O documento que apresenta como principais linhas de força um crescimento real da PIB de 4,14%, a ser impulsionado pelo crescimento do sector não petrolífero de 5,15%, irá ser discutido na especialidade nos próximos dias, até à sua votação final global em Dezembro.

Na proposta de OGE para 2025, o Executivo mantém o compromisso de valorização dos salários da Função Pública, por via do aumento da massa salarial em 25%, e assegura o cumprimento das novas disposições sobre o salário mínimo nacional.

O MPLA diz que este Orçamento representa a visão e o compromisso do Executivo em assegurar o crescimento sustentável de Angola, sem deixar ninguém para trás.

"O OGE para 2025 traça um caminho claro para um futuro de mais oportunidades, desenvolvimento e inclusão", diz o MPLA, sublinhando que este orçamento "representa o reconhecimento de que, para que Angola prospere, é fundamental criar condições que estimulem a iniciativa privada, promovam o empreendedorismo e alavanquem a capacidade produtiva nacional.

"O Grupo Parlamentar do MPLA tem consciência de que não há orçamentos capazes de satisfazer todas as necessidades. No entanto, esta proposta de Orçamento para 2025, em tese, vai ao encontro dos principais desafios sentidos pelas famílias angolanas e pelas empresas presentes no nosso País. Ele identifica, enfrenta e propõe-se resolver problemas concretos", diz o MPLA.

Para o MPLA, "o OGE para 2025 é, acima de tudo, uma afirmação da confiança no futuro de Angola. Com estas medidas, o Executivo traça um caminho para a diversificação da economia, a criação de emprego e o fortalecimento das finanças públicas", finaliza.

A UNITA já avisou que não vai votar favoravelmente o Orçamento Geral do Estado para 2025, considerando que é "um dever patriótico, uma coisa normal do mundo democrático e uma prerrogativa constitucional dos deputados" não aprovar o OGE 2025.