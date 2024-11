O Parlamento angolano "chumbou" esta quinta-feira, 14, o pedido de esclarecimento feito pelo Grupo Parlamentar da UNITA, sobre o acidente de viação que provocou cinco mortos e 45 feridos, envolvendo um autocarro da empresa Rosalina Express, na Estrada Nacional 230, na província do Kuanza Norte, que transportava alunos do ensino primário, para Ndalatando, onde iriam receber o Presidente da República, João Lourenço, que se deslocou àquela província, onde inaugurou o Hospital Geral do Kuanza-Norte, baptizado com o nome do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade.

"Como representantes do povo, queremos ter uma informação pormenorizada do Executivo sobre a morte destes cidadãos", disse o líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, que viu o seu pedido de esclarecimento chumbado com 104 votos contra, 64 a favor e seis abstenções.

De acordo com o porta-voz da Polícia Nacional no Kuanza Norte, Edgar Salvador, o acidente ocorreu por volta das 14:00 do dia 12 de Novembro, por despiste seguido de capotamento, que ocorreu no Morro Binda, da município de Cazengo.

A Polícia Nacional do Kuanza Norte informou, entretanto, que entre os sinistrados, 22 já receberam alta hospitalar, e que continua a trabalhar para se apurar as causas que estiveram na origem do acidente.

As vítimas mortais são alunos adolescentes e um soba da comuna de Ndanji Ya Menhã, município de Kambambe.

O Presidente João Lourenço associou-se, esta quarta-feira, à dor das famílias que perderam entes queridos ou sofreram ferimentos no acidente de autocarro, ocorrido terça-feira, na província do Kuanza-Norte.