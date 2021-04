PR aprova abertura de crédito adicional de 7,7 mil milhões Kz para CNE começar a preparar eleições gerais de 2022

O Presidente da República validou a abertura de um crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Estado, no valor de 7,7 mil milhões de kwanzas (mais de 11 milhões de dólares), para suportar as despesas com a supervisão do registo eleitoral presencial e do pré- -mapeamento das assembleias de voto para as eleições gerais de 2022.