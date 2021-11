No decreto presidencial 263/21, o Presidente aprova a abertura do crédito adicional suplementar do crédito adicional no Orçamento Geral do Estado, no montante de 44,6 mil milhões de kwanzas para o Ministério da Administração do Território, mais do dobro do valor atribuído em sede do OGE2021 para este ministério (19,5 mil milhões kz).

Num outro decreto, o Chefe de Governo aprova um crédito adicional de 10,2 mil milhões de kwanzas (16,9 milhões USD) para o Ministério da Economia e Planeamento, que no OGE corrente tinha inscritas despesas no valor de 12,8 mil milhões kz.