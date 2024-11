PR volta a fazer viagem de comboio até ao novo aeroporto internacional para verificar condições do percurso, quando faltam cinco dias para a "estreia" do AIAAN

Depois de ter convocado uma reunião e orientar uma intervenção urgente na via que leva o comboio da estação ferroviária do Bungo até ao Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, o Presidente da República, João Lourenço, voltou esta terça-feira, 05, a percorrer esta rota, para verificar as condições do percurso, quando faltam cinco dias para a "estreia" do AIAAN.