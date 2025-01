Sindicatos exigem que Governo incremente os 25% no salário de Janeiro e avisam que, caso isso não aconteça, haverá greve geral em Fevereiro

As centrais sindicais exigem que o Governo reajuste o aumento dos 25% no salário da função pública no mês de Janeiro, tal como reza o acordo, e avisa que caso isso não aconteça, haverá greve geral no sector público em Fevereiro, soube o Novo Jornal.