A Comissão Política da UNITA suspendeu esta quarta-feira, 01, José Pedro Kachiungo, que disputou a corrida eleitoral à UNITA em 2019, que Adalberto da Costa Júnior venceu. Gravação áudio comprometedora na origem do afastamento do histórico militante do 'Galo Negro'.

Esta suspensão aconteceu depois de terem sido comprovadas acusações de conspiração contra o partido e alguns membros, segundo uma fonte da UNITA, que disse ao Novo Jornal que entre as várias provas contra José Pedro Katchiungo foi apresentada uma comprometedora gravação (em áudio) que o histórico do partido partilhou com uma terceira pessoa no passado mês de Outubro, logo após a divulgação do acórdão do Tribunal Constitucional (TC).

Kachiungo foi o menos votado entre todos os candidatos (Adalberto Costa Júnior, Alcides Sakala, Abilio Kamalata Numa e Raul Danda), arrecadando apenas 10 votos.

No áudio é ouvida a voz do ex-candidato à liderança do "Galo Negro" dizendo que "a UNITA não pode ser liderada por um mestiço" e prometendo ir até às últimas consequências para travar a ascensão de Adalberto Costa Júnior.

Para além de José Pedro Katchiungo foram ainda suspensos preventivamente os militantes José Eduardo e Altino Kapango.

A decisão da Comissão Política da UNITA foi tomada na reunião preparatória do XIII Congresso do partido que começa hoje em Luanda e decorre até ao próximo sábado, 04.