À beira da época festiva, os preços dos diferentes produtos disparam nos diversos pontos de venda, com maior incidência nos bens alimentares nos vários estabelecimentos comerciais de Luanda. Citadinos começam a agitar-se e dizem-se agastados com a alta de preços que prevalecem, faz anos.

Os preços dos bens de consumo que integram a cesta básica, nos diferentes mercados de Luanda, começam a registar o agravamento na subida, a julgar pela quadra festiva que se avizinha, constatou o Novo Jornal.

O NJ fez, nesta segunda-feira, uma ronda por algumas superfícies comerciais localizadas no centro de Luanda, a começar pela Angomart do Maculusso, ex-Super África, onde o custo dos produtos alimentares subiu também em consequência da época (final do ano), com os alimentos a dominar a alta de preços.

Ali, rapidamente avistam-se os mimos de Natal, apesar da baixa oferta, o cabaz mercearia apresenta o valor de 9.290 kwanzas, constituído por um pacote de massa, um quilograma de arroz, um litro de óleo vegetal, um quilo de açúcar, um pacote de leite e um quilograma de fuba de milho, exposto à entrada deste estabelecimento comercial.

