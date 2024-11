Estima-se que até final do ano passado residiam 55.589 angolanos em terras de Camões, o que representa 5,3% dos estrangeiros com residência permanente. Número que, no entanto, deve já ter aumentado nos últimos meses, face à avalanche de pessoas que continua a abandonar o país.

Angola é o segundo país do mundo com maior número de cidadãos que receberam vistos de residência permanente ou de estada temporária para Portugal no ano de 2023.

De acordo com um relatório publicado recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal, o Brasil é o primeiro país de origem dos imigrantes com residência permanente concedida no ano passado, seguido de Angola, Reino Unido, França e Ucrânia que beneficia de um programa de protecção temporária.

O documento indica que no ano de 2023 terão entrado em Portugal, para residir por um período igual ou superior a um ano (imigrantes permanentes), 189.367 pessoas, das quais 53,4% do sexo masculino e 46,6% do sexo feminino. Desse número, 154.672 residiam num país não pertencente à União Europeia, o que corresponde a 81,7% dos imigrantes.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/