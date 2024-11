A baixa de Luanda ganhou esta segunda-feira, 11, uma nova imagem, com o regresso do histórico Largo do Kinaxixi, que esteve encerrado para obras durante mais de dez anos. A estátua da emblemática Rainha Njinga Mbandi reaparece no novo cenário do Kinaxixi, na província de Luanda.

Localizado no centro da cidade de Luanda, o Largo do Kinaxixi reaparece graças a um protocolo assinado entre o Governo Provincial de Luanda (GP) e o Banco Angolano de Investimento (BAI), no âmbito da sua responsabilidade social.

O Largo do Kinaxixi , que segundo a história, foi criado em 1937, como largo Maria da Fonte, foi esta tarde re-inaugurad pelo governador de Luanda, Luís Nunes.

O largo está agora com uma imagem moderna, congregadora e de resiliência, com traços da história de Luanda, para além de ter no centro a estátua da histórica Rainha Njinga Mbandi.

O largo conta ainda com novos acessos viários, equipamentos de vídeo-vigilância, semáforos, luminárias, balneários públicos, mobiliário urbano, espaços verdes de lazer e de promoção cultural.

Após a re-inauguração, o governador de Luanda, Luís Nunes, pediu a todos os cidadãos e munícipes da capital a cuidar e preservar este bem público que dá uma nova imagem à capital do País.