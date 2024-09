A Policia Nacional está a procurar um grupo de criminosos que disparou mortalmente contra dois dos seus efectivos durante uma perseguição após os agentes terem flagrado os homens a roubarem um cabrito, no município do Chitembro, província do Bié.

As mortes aconteceram durante o último fim-de-semana, mas até ao momento as autoridades policiais no Bié não têm nenhuma informação sobre o seu paradeiro.

O gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Bié assegura que há uma equipa de especialistas a trabalhar no caso, no sentido de se localizar os assaltantes e detê-los.

O duplo homicídio sucedeu quando dois indivíduos, a bordo de uma motorizada, se deslocaram à comuna de Cachingues para roubar o animal numa lavra.

Depois de terem conseguido apanhar o cabrito, os ladrões retiraram-se do local, mas na sua trajectora, na via pública, depararam-se com os agentes que começaram a persegui-los, quando se aperceberam que eles estavam a roubar o animal.

No decorrer da perseguição, um dos meliantes fez recurso a uma arma de fogo do tipo AKM e fez alguns disparos à queima-roupa contra os efectivos que tiveram a morte imediata no local.