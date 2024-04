Este conflito entre o Ministério das Relações Exteriores (MIREX) e a Associação Movimento Nacional Angola Real ( MONAAR) só vem reforçar algo que há muito tenho dito aqui: Angola não tem uma estratégia para a sua diáspora como tal, tem é uma estratégia de apoio para os CAP"s - Comités de Acção do Partido ) no exterior. A diáspora nunca foi colocada no centro das prioridades da governação. Faz-nos falta uma cultura de abertura, de diálogo franco e permanente com as nossas comunidades no exterior. Temos de aprofundar a participação cívica e o envolvimento comunitário; fazer de Angola uma Pátria de todos e para todos.