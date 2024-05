Os factos ocorreram por volta das 04:20 da manhã, na rua da "Gota Água" no interior da Igreja do Simão Toco (Igreja Tocoísta), no distrito urbano do 11 de Novembro.

O crime foi praticado por quatro indivíduos desconhecidos, que estavam munidos de uma arma de fogo, não identificada.

Contam as testemunhas que a vítima se encontrava no interior da igreja, com outras dez pessoas a prepararem a "Santa Ceia" e todos foram surpreendidos pelos marginais, que sob ameaças de morte, exigiram os telemóveis aos fiéis. A vítima, como se encontrava com uma faca na mão, o que fez com que os assaltantes se sentissem ameaçados, foi atingida por um tiro na região da cabeça, tendo morte imediata.

Segundo a Polícia, trabalhos de diligências prosseguem para a localização e responsabilização dos infractores.