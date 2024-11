As fortes enxurradas que continuam a cair em diversas zonas do País estão a fazer estragos e a desalojar milhares de famílias, provocando inclusive mortes, soube o Novo Jornal. Angola registou na época chuvosa 2023/2024 um total de 567 mortos, mais 175 que no período anterior, segundo dados do Governo. INAMET prevê precipitação acima do normal nos próximos dois meses.

As províncias da região sul do País, e algumas do litoral, são as que têm sido mais afectadas pelas chuvas, nos últimos dias.

Centenas de hectares de terras estão devastados, e há igualmente campos agrícolas inundados.

Em algumas províncias, as fortes chuvas estão a cortar a circulação rodoviária entre muitos municípios e a destruir pontes.

Na Lunda-Norte as enxurradas cortaram a circulação da sede municipal do Cuango e a vila diamantífera de Cafunfo.

Em Cafunfo, o Novo Jornal soube que as enxurradas têm provocado mortes nas zonas de garimpo.

Na província da Huíla, a comuna da Kalepi, em Caluquembe, está isolada do resto do município, tudo porque as três pontes que ligam a região foram destruídas pelas chuvas nos últimos dias. Há, na Huíla, relatos de casas e vários infra-estruturas destruídas.

Porém, na província do Zaire, só neste mês, três crianças morreram em consequência das chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes, e 223 residências, nos municípios do Soyo, Tomboco e Nóqui, foram destruídas.

As descargas atmosféricas também têm causado mortes na província do Bié, centro/sul de Angola, onde quatro pessoas morreram vítimas de descargas na sequência de fortes chuvas naquela região, no fim de semana.

No Kuando-Kubango, as descargas atmosféricas mataram cinco pessoas e deixaram sete outras feridas em sete dias, para além de destruírem centenas de casas.

Na província do Uíge, a chuva tem caído quase todos os dias e tem feito muitos estragos. Deste o início das enxurradas, este mês, mais de 3.000 famílias estão desalojadas.

A chuva destruiu mais de 120 lavras no Bengo e continua a desalojar centenas de famílias. O Rio Dande transbordou e isolou duas localidades em Caxito.

Em Luanda, a chuva ainda é tímida, mas devido à fraca drenagem e caminhos de escoamento das águas, as populações, sobretudo das zonas suburbanas, mostram-se preocupadas.

O Instituto Nacional de Metrologia e Geofísica de Angola (INAMET) prevê chuva acima do normal nos meses de Dezembro e Janeiro nas províncias do litoral e norte do País, com destaque para as províncias de Luanda, Kuando-Kubango e Moxico.

Entretanto, o Governo Provincial de Luanda (GPL) diz limpar periodicamente as valas de drenagem, para evitar constrangimentos neste período.

Em Cabinda, o INAMET prevê, para os próximos dias, chuvas fortes e acima do normal, situação que já preocupa o governo local.