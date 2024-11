Foram, até ao momento, cinco vítimas mortais, dentre elas três crianças, do acidente de viação ocorrido no Morro de Mbinda, município do Cazengo, província do Kwanza-Norte, quando regressavam do acto de inauguração do Hospital Geral Mário Pinto de Andrade. Viviam e estudavam no Dondo, terão sido retiradas das salas de aula, as escolas encerradas, colocadas em autocarros e levadas até Ndalatando para darem vivas ao Presidente João Lourenço e à Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, durante a inauguração da unidade hospitalar.