O Governo apela à calma entre os moto-taxistas e taxistas que ainda não receberam os cartões que garantem os descontos no abastecimento de gasolina após os aumentos de 02 de Junho, pede que mantenham os preços e garante que a diferença será devolvida com a chegada dos cartões, ao mesmo tempo que se compromete a começar a enviá-los para as restantes províncias.

Depois de uma série de problemas, alguns deles graves, com destaque para o Huambo e a Huíla, como o Novo Jornal noticiou aqui, aqui e aqui, o Governo, em comunicado dos ministérios das Finanças e dos Transportes, anuncia que os cartões que asseguram os descontos começam a ser distribuídos nas restantes províncias já a partir desta quarta-feira, 07, depois dos primeiros terem chegado aos beneficiários previstos em Luanda.

Estes cartões, que vão ser, segundo o documento, em tudo semelhantes aos cartões Multicaixa, e que abrangem os taxistas e moto-taxistas licenciados, além dos pescadores artesanais, no abastecimento de gasolina, estão a ser criados pela banca angolana.

"Para o efeito, estão a ser emitidos cartões de consumo de gasolina, sob a forma de cartões multicaixa. Actualmente, estão em processo de emissão cerca de 23 mil solicitações junto dos bancos, onde se exige um trabalho com detalhes técnicos de segurança, para evitar percalços futuros", aponta o Executivo.

Segundo o comunicado, foram até ao momento emitidos 2.368 cartões de desconto, apontando as Finanças e os Transportes para que até ao final de Junho, sejam abrangidos todos os beneficiários que têm o pedido de emissão de cartão feito junto das autoridades competentes.

"Assim, depois do início da distribuição dos cartões na província de Luanda, daremos início, amanhã, a distribuição de cartões às províncias", avança ainda a mesma nota ministerial.

O Governo sublinha que estes cartões estão equipados com elementos de identificação, como nome do beneficiário e matricula do veículo, além do tipo de combustível, que impedem a sua transmissibilidade.

É ainda repetida a ideia inicialmente veiculada de que os beneficiários que não dispõem dos cartões, durante o período que medeia a sua chegada e a entrada em vigor da subida parcial do preço do combustível, estes devem abastecer e depois, com a chegada do cartão, este conterá a soma da diferença iniciada a partir dos abastecimentos feitos depois de 02 de Junho, dia em que a gasolina passou de 165 para 300 Kz.

Estes cartões estão a ser entregues nas administrações municipais, através das direcções municipais de transportes, tráfego e mobilidade urbana bem como nas direcções municipais de agricultura e pescas, onde os beneficiários deverão proceder ao levantamento.

"Apelamos à necessidade de todos os taxistas, moto-taxistas e pescadores artesanais manterem o preço vigente, bem como a calma e a serenidade", conclui o documento dos ministérios das Finanças e Transportes.