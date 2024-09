Novo ano lectivo com velho problema de superlotação das salas de aula. Cenário contraria medida presidencial que definia para 36 o número de alunos por sala de aulas. Situação é justificada com a insuficiência de salas. País tem défice de oito mil escolas.

A insuficiência de salas de aula no País continua a expor ao fracasso o decreto presidencial que pretendia reduzir a superlotação nesse espaço didáctico-pedagógico. O Regime Jurídico do Ensino Primário e Secundário do Subsistema de Ensino Geral fixa em 36 a quantidade máxima de alunos por sala.

O documento de 2019, emendado em Agosto do ano passado, ressalva, no segundo ponto do artigo 10.º, que, atendendo à especificidade de cada região, as turmas podem ser constituídas por até 45 alunos.

Embora a medida tenha sido anunciada com grande expectativa, a falta de infra-estruturas faz que a efectividade dessa política presidencial não saia do papel.

