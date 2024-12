?O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) informa que no fim-de-semana foram registados 17 acidentes de viação de que resultaram seis mortos e 44 feridos.

A PN apreendeu quatro armas de fogo de diferentes calibres nos territórios operacionais do Kilamba Kiaxe, Cazenga e Viana e deteve 206 pessoas suspeitas de praticar diversos crimes, tendo sido 112 em flagrante delito, 81 na sequência de investigações e 13 no âmbito do trânsito rodoviário.

?Diz a PN que foram desmantelados parcialmente oito associações criminosas , resultando na detenção de 12 cidadãos nacionais com idades entre os 16 e os 30 anos de idade, nos municípios Cazenga e Viana.

Mais de 100 mil efectivos da Polícia Nacional (PN), dos diversos órgãos do Ministério do Interior (MININT), estão no terrenos de modo a garantir a segurança durante a quadra festiva.