O Governo Provincial de Luanda (GPL) quer ligar a centralidade do KK 5000, arredores do Kilamba, no município de Belas, ao distrito urbano do Zango, em Viana, para permitir que os moradores destas zonas tenham outras alternativas, e salienta que já estuda o caminho que irá ligar o Zango ao kk 5000.

O GPL assegura que em breve dará início à construção de três novas vias de acesso ao Zango, apesar de os moradores assegurarem não ser a primeira vez que as autoridades prometem resolver o problema, que há muito existe, e querem acção ao invés de projectos.

Calunga Quissanga, director de infra-estruturas do GPL atesta que as obras das três novas vias vão ter início nos próximos dias, e quanto à ligação do Zango ao Kilamba, através do kk 5000, estão em curso estudos para escolha exacta do caminho.

Sem, no entanto, avançar o montante para a construção das três empreitadas, que segundo o GPL já foram autorizadas pelo Presidente da República, João Lourenço, Calunga Quissanga garante que as obras terão início no primeiro trimestre de 2024.

Falando à Rádio Luanda, esta terça-feira, 23, o director de infra-estruturas do GPL, Calunga Quissanga, disse que o GPL trabalha agora para encontrar o cominho que irá ligar o KK 5000 ao Zango.

"Uma das coisas em que estamos a trabalhar, neste momento, é o estudo de um caminho de acesso. Isso é uma realidade", avançou.

Em Setembro último, o Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA) anunciou a construção de duas novas estradas na província de Luanda para descongestionar o trânsito no novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, e uma delas iria ligar ao Zango.

Em 2021, a Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda (UTGSL) anunciou a construção pela primeira vez de um segunda via de acesso para o Zango.

Esta terça-feira, Calunga Quissanga assegurou que três vias de acesso para oferecer aos cidadãos acessos alternativos, para entrada e saída do Zango, serão construídas.

Alguns moradores ouvidos pelo Novo Jornal contaram que não fazia sentido o Zango, um distrito muito povoado, ter apenas uma única entrada e saída.

"Será melhor para nós, visto que a situação de mobilidade aqui é uma dor de cabeça sobretudo nas horas de ponta. E quando chove a situação é mais difícil ainda", disse Paulo José, um residente.

Mateus André, também morador, contou não ver ainda nenhum trabalho nas zonas em que o Governo já anunciou dar início às obras e teme que as três vias agora anunciadas não sejam mais um projecto em carteira adormecido para o Zango.

Entretanto, muitos outros moradores partilham do mesmo pensamento a de Mateus André, que o Governo não fica apenas nas boas intenções.