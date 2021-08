Huambo: Mulher mata rival com 17 facadas e liga ao companheiro a contar os detalhes do crime

O magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) decretou esta quarta-feira,11, a prisão preventiva para uma mulher, de 26 anos, que confessou ter matado a sua rival com golpes de faca, na aldeia Caiela, no sector do Monte Belo, município do Bailundo, província do Huambo.