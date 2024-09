O Instituto Nacional da Criança (INAC) registou no primeiro semestre deste ano, em diversas províncias do País, 117 casos de abandono de crianças, praticados pelos progenitores e outros familiares.

De acordo com o relatório semestral do INAC consultado pelo Novo Jornal, a província de Luanda foi o epicentro das ocorrências com um total de 38 denúncias, depois segue-se a província de Benguela, com 15, e o Bié com 14 queixas.

O abandono de crianças foi ainda assinalado nas províncias de Huambo, Malanje, Huíla, Zaire, Lunda-Sul, Uíge, Namibe, Cabinda, Kwanza-Norte e Moxico.

As províncias da Lunda-Norte, Kwanza-Sul, Moxico e Cunene não registaram casos de abandono de criança, segundo o INAC.

No primeiro semestre de 2024, a direcção do INAC recebeu mais de 7,7 mil denúncias de violência contra crianças, com destaque para mais de 3,4 mi casos de fuga à paternidade, mais de 1,2 mil de exploração de trabalho infantil e 674 de agressão física.

A instituição apela às populações que denunciem todos os casos de violência contra a criança para o 15015, ou então a cessar ao site portal da criança. gov.ao.