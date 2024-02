Uma mulher de 38 anos foi atacada até à morte pelo seu cão de raça pitbull, na zona da Caop B, bairro do Calucango, município de Viana, este sábado. Os vizinhos e os filhos presenciaram o ataque do animal.

Segundo os vizinhos, que descreveram o episódio ao Novo Jornal, a dona da casa não resistiu aos ferimentos do ataque e faleceu no momento.

Conforme os familiares da vítima, o animal foi criado numa outra casa, pois o marido da vítima tem outra relação e este animal também já atacou a outra esposa.

Após a mordedura na primeira mulher, o homem decidiu levar o animal para casa da segunda esposa, onde era cuidado.

Entretanto, este sábado, 24, o cão atacou até à morte a dona da casa na presença dos filhos e dos vizinhos, que não puderam fazer para impedir a fúria do animal.

Um dos vizinhos contou que há dois meses foi atacado pelo animal e chamou a atenção ao proprietário para que colocasse açaime ao animal.

Segundo os vizinhos, várias vezes chamaram atenção do proprietário para que cuidasse mais do animal que era muito agressivo.

O Novo Jornal sabe que este é o segundo caso de ataque de um cão da raça pitbull em menos de cinco dias.

Na semana passada, no município de Luanda, uma criança de apenas um ano foi atacada por três cães pitbull no seu quintal. A pequena não resistiu aos ferimentos e teve morte imediata.

Em declarações ao Novo Jornal, Miguel Joaquim, adestrador de cães, chamou a atenção das pessoas para não comprarem cães de raças nas ruas.

Segundo este adestrador, o cão pitbull deve ser acompanhado desde tenra idade em função do seu instinto para satisfazer as suas necessidades.

"É um erro comprarmos cães já crescidos. Os cães devem ser criados, mas o dono dever saber cuidá-lo e dominá-los. Dificilmente os cães atacam os seus donos quando são bem cuidados e acarinhados", contou este adestrador, que desaconselha as pessoas a comprarem cães que são provenientes de cruzamentos (misturas).

Vale recordar que no mês de Novembro do ano passado, uma criança de sete anos foi atacada até à morte por um cão pitbull, do seu pai, no quintal de casa, distrito urbano do Morro dos Veados, quando regressou da escola.