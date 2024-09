As informações foram avançadas ao Novo Jornal pelo porta-voz nacional da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), Quintino Ferreira, que assegurou que durante a operação foram detidos quatro membros da quadrilha.

O grupo foi apanhado em flagrante no interior de uma residência no bairro Kapolo 2, município do Kilamba Kiaxi, no fim-de-semana, após uma das vítimas ter feito uma denúncia às autoridades, sobre a existência da rede.

O caso mais recente de burla em que o grupo actuou começou a desenrolar no dia 26 de Agosto deste ano, quando um homem se deslocou- para as instalações da viação e transito, no sentido de tratar da guia única do livrete.

Enquanto o utente aguardava pela sua vez para ser atendido, um indivíduo dirigiu-se a ele, alegando que "conhece um canal onde tratam documentos e não demoram para sair, mas que teria de reembolsar 280 mil kwanzas".

Segundo Quintino Ferreira, o homem aceitou a sugestão, deu os dados pessoais e pagou 280 mil kz pelo serviço. Passaram-se poucos dias e recebeu o documento solicitado.

Neste fim-de-semana, o lesado foi interpelado na via pública pelos agentes reguladores de trânsito, que após supervisionar a sua documentação, verificaram que era falsa.

A vítima fez uma participação à polícia, como também não conhecia o lugar onde foi feito o material, começou de igual modo a caçar o homem que tratou o seu documento, depois de o encontrar, levou-o para uma esquadra onde foi descoberto todo o esquema da associação criminosa.

Os agentes deslocaram-se para a residência onde tudo era feito e detiveram quatro elementos da quadrilha com idades compreendidas entre os 35 e os 40, precedeu-se ainda à apreensão dos materiais que eram usados nesta actividade.

O Novo Jornal soube ainda junto da polícia que neste processo já há registo de oito vítimas dos mesmos métodos.