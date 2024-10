Luanda: Vem aí chuva acima do normal, diz INAMET, que alerta para enxurradas em Luanda, Kuando-Kubango e Moxico nos próximos três meses

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola (INAMET) prevê chuva acima do normal nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro nas províncias do litoral e norte do País, com destaque para Luanda, Kuando-Kubango e Moxico.