No ano em que assinala 13 anos de existência, o Novo Jornal (NJ), actualmente o maior semanário generalista, tem responsabilidades acrescidas no fortalecimento daquilo a que chamamos "o bom jornalismo". Hoje há uma exigência e escrutínio maior do público sobre o jornalismo feito no País e sobre a informação produzida. O NJ vê-se confrontado com vários desafios e um deles é a inovação.