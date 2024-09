Dois seguranças do Instituto Nacional de Estatística (INE) em Malanje auxiliaram um grupo de delinquentes no furto de diverso material eléctrico da instituição e venderam parte desses equipamentos nos mercados informais da província.

As informações foram avançadas ao Novo Jornal, nesta quinta-feira, 26, pelo chefe da área de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal em Malanje (SIC), Augusto Barros André.

Os seguranças foram localizados no fim do dia desta quarta-feira na cidade de Malanje e com eles ficaram igualmente detidos os cinco assaltantes, que serão encaminhados para o juiz de garantias, no sentido de serem responsabilizados criminalmente.

A acção criminosa decorreu no bairro Vila-Matilde, onde estão a ser projectadas as novas instalações do INE.

Os suspeitos arquitectaram o plano e solicitaram ajuda dos outros indivíduos para a execução do esquema, segundo as autoridades.

Num certo dia, período da noite, os delinquentes dirigiram-se para o local e começaram a desmontar vários equipamentos, sobretudo dois geradores industriais, bem como os materiais do sistema de climatização, retirando peças de mais de 50 ac"s e depois todos abandonaram o espaço.

O SIC tomou conhecimento do assalto por intermédio de uma denúncia feita pela direcção da instituição e de acordo com os dados recebidos sobre os indivíduos foram todos identificados na sede da província.

Grande parte dos materiais furtados foram vendidos, nos mercados informais, sendo apenas possível recuperar 14 suportes dos aparelhos de ar-condicionado.