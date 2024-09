Para colmatar a ausência de mais de oito mil professores que vão trabalhar durante o Censo, o Ministério da Educação vai recorrer aos estudantes finalistas dos cursos de Educação. Decisão visa evitar a interrupção das aulas. Sindicalistas mostram-se cépticos com medida, mas MED assegura que está tudo acautelado para que o processo censitário não atrapalhe as aulas.

O Ministério da Educação (MED) vai recorrer a mais de oito mil estudantes finalistas para actuarem como professores temporários em diversas escolas do País, em substituição dos docentes que estarão a prestar serviços ao Instituto Nacional de Estatística (INE) durante o Censo Geral.

Ao Novo Jornal, o secretário de Estado da Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Pacheco Francisco, explica que se trata de alunos finalistas das escolas do magistério que concluíram, no ano lectivo passado, a 12.ª classe e que, neste ano, têm o estágio como parte prática do curso.

A inclusão destes estagiários faz parte de uma medida emergencial do MED que visa minimizar os impactos da ausência dos professores efectivos e garantir que os alunos não sejam prejudicados no processo de aprendizagem durante o período do Recenseamento Geral da População, que se inicia a 19 de Setembro e terá a duração de 30 dias.

