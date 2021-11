A inauguração do novo Hospital Sanatório de Luanda, cujas obras estão concluídas e está já totalmente equipado, acontece esta semana, pelo Presidente da República, e alguns dos doentes internados já começaram a ser transferidos para as novas instalações.

A nova unidade de saúde de Luanda vai ter o nome do cardeal Dom Alexandre do Nascimento.

Orçado em 214 milhões de dólares, o novo hospital comporta cinco torres, com três pisos cada e contará com mais de 300 camas, 212 das quais em quartos de isolamento e 88 nas enfermarias gerais.

"Complexo Hospitalar Cardiovascular Dom Alexandre do Nascimento" é o nome escolhido para o Hospital Sanatório de Luanda, localizado no bairro Palanca, na Avenida Pedro de Castro Van-Dunem Loy, no município do Kilamba Kiaxi.

Uma fonte próxima da direcção hospital confirmou ao Novo Jornal que esta unidade está equipada com a melhor tecnologia existente, o que vai garantir outro dinamismo ao hospital.

Segundo a fonte, alguns equipamentos já começaram a ser testados por especialistas enviados pelo Ministério da Saúde.

Conforme a fonte, alguns pacientes internados nas antigas estruturas começaram já a ser transferidos para as novas instalações que vão ser inauguradas esta semana pelo Presidente da República, João Lourenço, o principal impulsionador da obra, após assumir à Presidência em 2017.

"Tudo está pronto e só falta mesmo a inauguração do hospital. Agora sim, temos de facto um novo Sanatório", disse a fonte.

Em 2018, um ano depois da visita do PR ao Hospital Sanatório de Luanda, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que visitou o andamento da obra, disse aos jornalistas que o novo hospital não será apenas para atender doentes com tuberculose.

"Será um instituto multidisciplinar que vai tratar de todas as doenças do foro respiratório, algumas doenças tropicais, e também vai dar uma atenção muito especial à cirurgia cardíaca", disse a ministra.

O novo hospital, orçado em 214 milhões de dólares, comporta cinco torres, com três pisos cada, numa área de 49.000 metros quadrados, e dispõe de 17 elevadores, sendo 13 no novo e três no antigo edifício, que foi totalmente reabilitado e equipado.

O antigo hospital Sanatório de Luanda foi inaugurado a 15 de Julho de 1972, pelo capitão de fragata Leão do Sacramento Monteiro, então secretário de Estado da Administração Ultramarina portuguesa.