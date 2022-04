Fotos e vídeos com Rick Ross a andar por alguns dos locais mais pobres de Luanda acabaram por cair com estrondo nas redes sociais e, de imediato, o interesse por este "tour" do rapper pelas ruas estreitas e sujas do musseque do Prenda, e outros, chegou aos media internacionais ligados à música.

O foco da atenção dos sites e portais de música foi a demonstração de incredulidade do músico pela pobreza que encontrou antes do seu concerto, na Baia de Luanda, que, a partir do palco, deixou os fãs em delírio, mas surpreendeu ainda mais com a ida lá onde estão os mais desfavorecidos, a quem distribuiu dinheiro "como quem distribui amor", disse o rapper.

Num dos vídeos divulgados nas redes sociais pode-se ver o rapper norte-americano a pedir ao seu assistente a bolsa do dinheiro, de onde retirou um molho de notas de 100 USD, entregando 500 a uma "mais velha", e depois notas soltas por outras pessoas que ali se encontravam, gerando alguma disputa acesa pelo dinheiro de Rick Ross.

Os seus serviços de imprensa fizeram chegar aos media do sector que o músico "esteve em África a distribuir amor com os menos afortunados", com quem tirou fotos e trocou palavras amigáveis, cumprimentado dezenas de pessoas, colocando depois esses vídeos e fotos nas suas páginas oficiais das redes sociais, especialmente o Instagram.

Ao mesmo tempo que distribuía dinheiro pelos mais pobres, Ross distribuiu a promessa de vir a assinar contrato com dois músicos angolanos através da sua editora, a Maybach Record.

Com este gesto, que muitos consideraram tratar-se de uma manobra de propaganda e publicidade aproveitando-se dos mais pobres que disputavam as suas notas de 100 USD, as mais sujas e empobrecidas ruelas dos musseques de Luanda acabaram por chegar aos quatro cantos do mundo através da fama deste rapper.

Depois de Luanda, Ross partiu para a Nigéria, onde procedeu exactamente da mesma forma, onde, tal como em Angola, prometeu assinar contratos com dois músicos locais. Os musseques de Lagos já eram conhecidos do músico desde 2012, ano em que esteve num desses bairros pobres para filmar um videoclip.