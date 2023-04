Semanário Novo Jornal

Secretário-geral do SINPES diz estar sob ameaças de morte por não «arredar o pé» à greve

Secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior (SINPES) denuncia alegadas ameaças de morte devido à greve. Sem entendimento com o MESCTI, e diante do silêncio do Presidente da República, sindicato pede às igrejas para intercederem junto do Executivo.