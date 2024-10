Em menos de uma semana, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) registou quatro ocorrências de homicídio qualificado em Luanda e no Huambo, praticados por familiares das vítimas.

Os dois casos mais recentes, que se tornaram virais nas redes sociais, ocorreram no fim-de-semana, na província de Luanda, onde um mulher assassinou a sua irmã, e no Huambo, onde uma mãe matou o seu filho.

No Huambo, o crime aconteceu na aldeia de Kafuna, tendo a mulher esquartejado o seu filho com uma catana. De seguida, cozinhou a carne da criança, que tinha menos de um ano.

Questionada sobre as razões que a levaram a cometer este crime, a mulher recusou-se a responder.

Em Luanda, no município da Quissama, uma agente de campo do Censo 2024 foi esfaqueada até à morte pela irmã mais velha. Tudo porque a vítima chamou a atenção da irmã depois de esta ter usado a sua roupa. A irmã não gostou da atitude e agrediu-a até à morte.

Ainda em Luanda, mas no município de Cacuaco, três menores foram agredidos até à morte pelos pais, que alegam que as crianças foram desrespeitosas com eles.

Os acusados, de acordo ao SIC, foram encaminhados para o juiz de garantia junto das direcções de Luanda e do Huambo, onde serão responsabilizados criminalmente.