TAAG/ AIAAN: Passageiros que chegam de madrugada reclamam da falta de transportes e da morosidade no despacho das bagagens

Os passageiros de Cabinda que chegam a Luanda no último vôo, dos quatro voos diários que a TAAG tem operacionais e disponíveis para esta rota, reclamam da falta de transportes públicos após as 23:00, e queixam-se da morosidade no despacho das bagagens por parte dos funcionários do aeroporto, soube o Novo Jornal junto de vários viajantes.