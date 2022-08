TAAG aumenta voos para Maputo, Windhoek e São Paulo a partir de Outubro

A TAAG Linhas Aéreas de Angola anunciou esta quarta-feira,10, que vai reforçar a sua programação global de voos internacionais com destino às cidades de Maputo, Moçambique, Windhoek, na Namíbia e de São Paulo, no Brasil, de forma faseada a partir do dia 02 de Outubro.