Os serviços dos autocarros estão divididos em semi-expresso curto e longo, das 4:00 da manhã às 23 horas.

Estes autocarros vão operar nos troços Zango/ AIAAN, centralidade do Sequele/ AIAAN, Kiamba/ AIAAN, Talatona/ AIAAN, Benfica/ AIAAN, Viana/ AIAAN e 1.º de Maio.

Segundo a TCUL, os serviços dos autocarros terão paragens identificadas, daí estes transportes serem semi-expresso.

Nelson Jorge, PCA da TCUL, disse esta quinta-feira,7, à imprensa, que a TCUL tem criadas as condições para passar a operar nestas rotas e dar resposta à mobilidade de passageiros que o AIAAN exigir.

Importa lembrar que a partir de domingo começam a ser realizados voos domésticos da TAAG no AIAAN, iniciando-se com as ligações para Cabinda com quatro frequências diárias.

Para além da TCUL, o Caminho de Ferro de Luanda (CFL) começou esta quinta-feira a operar com 12 frequências diárias, com capacidade de transporte de 700 passageiros.