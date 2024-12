As centralidades do Kilamba e do KK 5.000, em Luanda, estiveram privadas do fornecimento de energia eléctrica durante cinco horas, em toda a extensão, o que provocou pânico aos moradores, mas o apagão foi afinal provocado por uma tentativa de vandalização dos cabos eléctricos na linha transporte de energia a estas centralidades, apurou o Novo Jornal junto da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade (ENDE).

A interrupção de energia no Kilamba e no KK 5.000 assustou os moradores e dezenas de pessoas ficaram presas nos elevadores, o que levou o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros a resgatá-los, após vários pedidos de socorro.

Está é a primeira vez que as duas centralidades registam um apagão total, daí o pânico entre os habitantes.

Foram precisas cinco horas para o restabelecimento da energia, após um trabalho emergencial dos técnicos da ENDE.

Ao Novo Jornal, o porta-voz interino na ENDE, Osvaldo Quilo, explicou que esta situação ocorreu devido a uma tentativa de vandalização de bens públicos na linha de transporte da ENDE que abastece o Kilamba, KK 5.000 e zonas adjacentes.

Segundo Osvaldo Quilo, o vandalismo criou a avaria na rede que também afectou algumas zonas da província de Luanda, mas a situação ficou resolvida por volta da 01:40 desta sexta-feira.

Conforme a ENDE, os autores tentaram roubar três cabos subterrâneos desta linha da ENDE, cortando-os com folhas de serra, o que provocou disparos na rede e consequentemente a avaria.

A ENDE realça que pelos vestígios deixados no local um dos principais autores da tentativa de vandalização ficou gravemente ferido, após a explosão do cabo na hora do corte, e não descarta a possibilidade de estar morto, devido à explosão.

"Se estivesse sozinho, havíamos de encontrá-lo com ferimentos. Por isso acreditamos que estivesse com mais pessoas e que o resgataram com vida, e não querem levá-lo para um hospital, por conta das consequências judiciais", afirmou.

O Novo Jornal sabe que estes indivíduos que tentaram vandalizar os cabos de energia do Kilamba e kk 5.000 estão agora a ser procurados pela polícia.

Entretanto, os moradores relataram que viveram momentos de tensão enquanto aguardavam o socorro das equipas técnicas e de segurança. Felizmente, os serviços de emergência conseguiram intervir pontualmente e resgataram a tempo estas pessoas, que saíram salvas dos elevadores.