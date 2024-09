O período de proibição da pesca do carapau e da cavala ao longo da costa marítima está oficialmente terminado, com as peixeiras a respirarem de alívio e a voltarem a exibir o peixe mais consumido pelos angolanos nas principais praias, como a da Ilha, Mabunda e de Cacuaco, em Luanda, como que constatou o Novo Jornal. Entretanto, alguns operadores do sector das pescas disseram ao Novo Jornal que apesar da proibição, houve embarcações que capturaram estas espécies marinhas, fazendo vista grossa às orientações das autoridades.

A captura do carapau e da cavala esteve interditada entre os dias 1 de Julho e dia 31 de Agosto pelo Ministério das Pescas e Recursos Marinho, para permitir a reprodução destes peixes, o que levou à escassez no mercado, deixando as peixeiras com poucas alternativas de venda.

Segundo as autoridades, a proibição foi extensiva a todos os armadores artesanais, semi-industriais e industriais que tiveram que explorar outras espécies marinhas para permitir a reprodução do carapau.

O director Nacional de Pesca, Victor Chilamba, disse recentemente à imprensa que durante a veda não houve paralisação de embarcações de pesca.

Já a Associação de Pesca Artesanal, Semi-Industrial e Industrial de Luanda (APASIL) considerou que a medida reduziu a presença do peixe no mercado, o que obrigou os angolanos a ter de contar com outras opções, até porque foi igualmente proibida a captura da cavala, o que tornou a situação mais difícil, visto que nos outros anos os armadores tinham como alternativa este peixe.

Conforme a APASIL, com as novas tecnologias, muitas embarcações têm identificado onde está o peixe - cavala e carapau - "e não é preciso proibir tudo".

Na famosa Praia da Mabunda, vários armadores contaram que houve pouca fiscalização das autoridades em muitas embarcações nestes dois meses.