Um homem e duas crianças de 13 e nove anos, respectivamente filho e sobrinho, foram esta terça-feira encontrados mortos no interior de uma viatura parada em frente ao edifício X15 da Centralidade do Kilamba, nos arredores de Luanda.

Os corpos, com sinais de espancamento e em avançado estado de decomposição, foram encontrados no interior do porta-bagagens de um jeep, segundo os operativos do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Segundo a Rádio Nacional de Angola, o alerta foi dado através da mulher de Kamuketele Anderson, de 51 anos, residente no Condomínio Jereda das Flores, na Via Expressa, que se encontrava desaparecido, juntamente com o filho e o sobrinho, há vários dias.

Os corpos já foram recolhidos pelo SIC para a morgue central de Luanda.