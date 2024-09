O acidente cerca das 05:00 desta madrugada de sexta-feira, 06, na paragem do Tio Show, estrada de Catete, no município de Viana, em Luanda, e a gravidade é resultado do ajuntamento de pessoas à volta do camião de mercadorias de onte tentavam retirar os sacos de arroz.

O camião pertencia a uma empresa de venda de produtos alimentares, de acordo com o oficial de comunicação do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Euler Matari.

Tudo aconteceu quando o veículo pesado de marca Sinotruk, por motivos técnicos, parrou na estrada principal e a população abalroou o veículo para retirar a carga constituída por sacos de arroz.

O autocarro da TCUL vinha em alta velocidade, segundo contou a polícia ao Novo Jornal, e o motorista perdeu o controlo embatendo contra o camião, passando por cima de vários indivíduos que estavam a retirar a mercadoria do pesado parado na estrada.

Foram vítimas mortais três mulheres, sendo uma passageira e duas que estavam tentar levar os sacos de arroz do camião.

Dentre os 15 feridos que foram socorridos para a unidade hospitalar local, encontra-se também o motorista da TCUL, explica a PN-Luanda.

Os cadáveres foram removidos pelos efectivos do Serviço de Investigação Criminal em cooperação com o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.